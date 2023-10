Latvijā atļauto braukšanas ātrumu pārsniedz biežāk nekā citās Eiropas valstīs, liecina aptauja

Ceļu satiksmes dalībnieku attieksmes tiešsaistes aptauja "ESRA" ir ceļu satiksmes drošības institūtu, pētniecības centru, sabiedrisko dienestu un privāto sponsoru kopīga iniciatīva no visas pasaules. "ESRA3" aptauja veikta 2023.gadā 39 valstīs. Kopumā aptaujā tika apkopoti dati no vairāk nekā 42 000 satiksmes dalībniekiem, tostarp aptaujā piedalījās 1004 respondenti no Latvijas vecumā no 18 līdz 74 gadiem.