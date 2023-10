Kučinskis: Policisti, robežsargi un ugunsdzēsēji nākamgad būs vīlušies

Kučinskis sacīja, ka, viņam vēl esot iekšlietu ministra amatā, tika izstrādāts detalizēts plāns situācijas uzlabošanai, un licies, ka tam jau ir panākts atbalsts no Valsts prezidenta un Finanšu ministrijas puses, tomēr tagad izskatoties, ka šis plāns netiks īstenots.

Līdz ar to nevar uzskatīt, ka iekšējo drošību jaunā valdība uzskata par prioritāti, sacīja Kučinskis, paužot redzējumu, ka tā ir nevis iekšlietu ministra, bet viņa pārstāvētās partijas - "Jaunās vienotības" - vaina.

Pēc politiķa teiktā, iekšlietu ministram un Valsts policijas priekšniekam nākamgad būs ļoti smagi jāstrādā, lai nesāktos "jau bīstami atplūdi no nozares", īpaši no to amatpersonu puses, kuras sasniegušas izdienas pensiju vecumu.