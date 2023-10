Māris Olte: Cilvēks mežam var dot dvēseli

Ko par konkursu domā žūrijas dalībnieks Māris Olte

Latvijas patriots, biologs, stāstnieks un žurnālists Māris Olte, ir viens no konkursa "Sakoptākais mežs” žūrijas dalībniekiem. Ko viņš domā par konkursu, saimniekošanu mežā un citiem jautājumiem, uzzināt varam, vienīgi, kurš no nominētajiem 9 mežu apsaimniekotajiem uzvarēs, Olte neteiks gan. To uzzināsim tikai decembrī, kad labākajam tiks pasniegta Zelta čiekura balva nominācijā “Par ilgtspējīgu saimniekošanu”.