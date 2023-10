Ukrainas piegādes uzņēmums atklāj pirmo filiāli Latvijā

Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka piegāde no Latvijas uz Ukrainu ilgs no piecām dienām. Savukārt pakalpojumu izmaksas būs šādas - dokumentu sūtīšana izmaksās 16 eiro, pakas līdz diviem kilogramiem - 18 eiro, pakas līdz 10 kilogramiem - 23 eiro, pakas līdz 30 kilogramiem - 35 eiro, kravas no 30 līdz 100 kilogramiem - 1,2 eiro par kilogramu.