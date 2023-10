Telefonkrāpnieki aizvien biežāk sarunājas latviski, brīdina banka

Pēdējā laikā arvien biežāk "SEB Banka" saņem informāciju no klientiem, kuri norāda, ka krāpnieki, kuri zvana pa telefonu, runā latviski. Pēdējā laika tendence - klientu iebiedēšana ar to, ka viņu dati kļuvuši zināmi trešajām personām, tāpēc steidzami jārīkojas un jāpasargā sava nauda, pārskaitot to uz drošu kontu.