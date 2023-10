"Man nav jāatskaitās, ko daru ar savu dzimumlocekli." Hovards komentē baumas par savu seksuālo orientāciju

"Jūs varat beigt runāt šīs muļķības. Uztraucieties par savām problēmām. Kāpēc kādam no jums rūp, ar ko es pavadu savu brīvo laiku? Tā ir jūsu problēma. Tas, ko es daru savā guļamistabā, ir mana darīšana. Tāpat jūsu darīšana ir jūsu rīcība guļamistabā. Tas nav domāts visiem. Par to nevienam nav jāzina. Jums nav jāstāsta, ko darāt savā mājā. Tā ir jūsu sasodītā māja... Neatkarīgi no tā, ko apkārtējie saka, jums nav jāsniedz paskaidrojumu savām darbībām.