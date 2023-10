Gražulis ar 16 punktiem palīdz uzvarēt Itālijas A sērijas spēlē. Strautiņam 13 punkti

Gražulis laukumā bija 21 minūti un realizēja divus no trijiem divu punktu metieniem, trīs no sešiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš statistikā atzīmējās arī ar trīs atlēkušajām bumbām, divām kļūdām, trīs piezīmēm un trīs izprovocētiem sodiem, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +4 un efektivitātes koeficientu 12.