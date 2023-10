Ginekoloģe aicina atsaukties vēža skrīningam arī sievietes, kurām nav sūdzību

Ginekoloģe atgādināja, ka būtiska uzmanība jāpievērš rūpēm par veselību, proti, normālam ķermeņa svaram, veselīgam uzturam, sportiskām aktivitātēm, atturēšanās no smēķēšanas un alkohola. Tie ir faktori, kas ietekmē ļoti daudzu slimību riskus - gan asinsvadu slimību, gan cukura diabēta, gan vēža attīstības riskus. Arī liekais svars ir viens no krūts vēža riska faktoriem, bet smēķēšana ir viens no dzemdes kakla vēža riska faktoriem un ne tikai.