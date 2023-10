Situācija krasi mainījusies: Talsu pašvaldība lauzīs līgumu par Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvi

Kā viens no risinājumiem septembrī tika skatīts priekšlikums slēgt trīspusēju līgumu starp pašvaldību, būvdarbu veicēju un apakšuzņēmēju, paredzot, ka "Buildimpeks" apakšuzņēmējiem no savas puses samaksātu avansa maksājumu. Lai arī uzņēmumam līdz 15.septembrim pašvaldībai bija jāiesniedz saraksts ar konkrētiem apakšuzņēmējiem, to veicamo darbu izpildes laika grafikiem un izpildāmo darbu summām, dokumenti netika saņemti. Tos uzņēmējs iesniedzis tikai 2.oktobrī, aicinot pasūtītāju izskatīt iespēju noslēgt trīspusēju vienošanos ar būvuzņēmēju un apakšuzņēmēju, par to, ka pēc materiālu un pakalpojumu piegādes, pasūtītājs pa tiešo veic samaksu būvuzņēmēja apakšuzņēmējam, šo summu ieturot no būvuzņēmēja izpildes.