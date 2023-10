Saeimā atlaidi kredītu maksājumiem mērķē arī dārgāku mājokļu īpašniekiem

Latvijas finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) iepriekš Lietuvas variantu nosauca par pārāk radikālu. “Mēs uzskatījām Latvijā, ja mēs vēlamies, lai banku sektors turpmāk arī strādātu un arī tomēr panāktu to, ka banku sektors arī kreditē. Mēs uzskatījām, ka tik radikāli iet negribējām,” LTV raidījumam “de facto” septembrī sacīja ministrs.

Finanšu ministrija piedāvā bankām noteikt kā obligātu 20% uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanu avansa veidā, neatkarīgi no tā, vai no peļņas tiks izmaksātas dividendes. Viedokļi atšķiras, vai to vispār var saukt par jaunu nodokli. Ministrija lēsa, ka nākamgad šādi varētu iekasēt ap 140 miljoniem eiro.