Raidījums: 47 000 mājsaimniecību paliks bez valsts kompensācijas par elektrības tarifiem

Mājsaimniecībām tarifus turpinās kompensēt

Lai no 1. janvāra šoks par augstajiem tarifiem neatkārtotos, desmit koalīcijas deputāti Saeimā iesnieguši grozījumus, kas paredz mājsaimniecībām tarifus subsidēt no valsts budžeta vēl līdz 2025. gada beigām. 60% atlaidi plānots nomainīt ar griestiem tarifa fiksētās daļas pieaugumam, kas gada laikā drīkstēs būt robežās no diviem līdz sešiem eiro, atkarībā no pieslēguma jaudas. Priekšlikums tapis kopā ar Klimata un enerģētikas ministriju. Gan ministrijas, gan “Sadales tīkla” prognozes liecina, ka tādā veidā lielai daļai iedzīvotāju no nākamā gada sākuma maksa par jaudu pieaugs par eiro vai diviem. Lai izmaksas kompensētu “Sadales tīklam”, nākamgad vajadzēs aptuveni 50 miljonus eiro. Naudu plānots ņemt no “Latvenergo” peļņas.