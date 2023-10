Ņem vērā! ⟩ "Luminor" banka brīdina par jaunu telefonkrāpnieku metodi

Latvijā ir aktivizējies jauns krāpšanas veids, kurā iedzīvotājiem tiek zvanīts it kā bankas vai policijas vārdā un apgalvots, ka viņu kontos notiek aizdomīgas darbības negodprātīgu bankas darbinieku dēļ ar aicinājumu izņemt skaidru naudu, lai to pasargātu no izkrāpšanas.