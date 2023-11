Dārgo prezervatīvu cenu dēļ daļa cilvēku tos nespēj atļauties un riskē ar nedrošu seksu

"Būtu jāliek svaru kausā, kas tad mums ir svarīgāk - vai veseli jaunieši, kuri vēlas dibināt ģimenes un kuriem būs veseli bērni, jeb mums ir svarīgāks nedaudz tas naudas cipariņš, ko mēs no prezervatīviem iegūstam, bet nu tad rēķināmies ar infekcijām. Pie tam HIV ārstēšana arī ir budžeta nauda. Ideālā gadījumā būtu jādomā par ideju, kas bija dzīva Latvijā pirms 15 gadiem, ka veidot šādus jauniešu veselības centrus, kur jaunieši saņemtu gan izglītību, tur būtu gan vecmāte, gan māsiņa, ar kuru viņi var pārrunāt šos reproduktīvās un seksuālās veselības jautājumus. Kur viņi vienkārši var ienākt un paņemt bez maksas prezervatīvus," norāda Ķelle.

Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders skaidro, ka prezervatīvi un to cenas netiek regulētas. "Medicīnas preces atšķirībā no medikamentiem ir brīvajā tirgū, un attiecīgi tā ir ražotāja cena plus veikala uzcenojums un pievienotās vērtības nodoklis."