"Rīgas nami": Piecus lielus Centrāltirgus paviljonus nevaram turpināt izmantot tikai pārtikas tirdzniecībai

Sleže uzsvēra, ka tirgus vīzija pilnīgi noteikti mainīsies, un no pilsētas puses ir jāskatās, kas ir tā nepieciešamība, kādām pilsētai un iedzīvotājiem nepieciešamām funkcijām telpu trūkst. Koncepcijas izstrādes gaitā uz šīm lietām arī tiks vērsta uzmanība. Sleže sacīja, ka no vienas puses ar īpašumu ir kaut kas jānopelna, tam jābūt saimnieciski izdevīgi, bet ir jābūt iespējai tirgū nopirkt svaigus produktus, vietējos ražojumus. Šī funkcija noteikti saglabāsies, bet cik lielā apmērā, to "Rīgas nami" pagaidām nevar pateikt.