Džonsons jautājis zinātniekiem, vai fēna pielikšana pie deguna var "nogalināt" Covid-19

Boriss Džonsons šo jautājumus uzdevis, iedvesmojoties no "YouTube" videoklipa, kurā ieteikta šī "metode".

Starppartiju Privilēģiju komiteja paziņoja, ka 58 gadus vecais Džonsons tiktu atstādināts no parlamenta deputāta amata uz 90 dienām par atkārtotiem parlamenta noteikumu pārkāpumiem un mēģinājumiem graut parlamentāro procesu, taču viņš izvairījās no oficiālām sankcijām, pagājušajā nedēļā noliekot deputāta mandātu.

Paziņojot par mandāta nolikšanu, Džonsons kā iemeslu minēja izmeklēšanu par to, vai viņš maldinājis parlamentu par ballītēm, kas sarīkotas koronavīrusa pandēmijas mājsēdes laikā. Džonsons šo izmeklēšanu raksturoja kā politisko pretinieku mēģinājumu padzīt viņu no parlamenta, lai gan komitejā vairākums parlamentāriešu ir no ekspremjera Konservatīvās partijas.