Viesiem tikai ūdeni? Pāra lēmums kāzās raisa neizpratni

Vietnē "Reddit" līgava skaidroja: "Godīgi sakot, tam nav nekāda sakara ar to, ka tur būs bērni, bet ar to, ka mēs ar līgavaini nedzeram. Mums nav nekas pret cilvēkiem, kas to dara, bet tas vienkārši nav priekš mums, un mēs to nevēlamies. Turklāt mēs dzeram tikai ūdeni. Mēs reti, ja vispār, dzeram limonādes, tāpēc lielāko daļu laika tas ir tikai ūdens vai sula un piens. Mēs pat nedzeram kafiju! Jau pārtika vien kāzās būs ļoti dārga priekš tik daudziem cilvēkiem. Mēs nodrošināsim viesiem ēdināšanu, tāpēc ikvienam būs laba ēdiena izvēle, bet dzērienos būs nodrošināts tikai ūdens. Mēs nevēlamies maksāt par alkoholu vai limonādēm, tie ir tikai lieli papildu izdevumi, ja mēs varam vienkārši pasniegt filtrētu ūdeni par krietni lētāku cenu."