"Viņš ir fenomenāls." Apskatnieks par Porziņģi pēc pievienošanās "Celtics"

Viens no būtiskākajiem "Celtics" papildinājumiem šajā vasarā bija latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis . Baklijs latvietim veltīja uzslavas, tomēr aicināja viņu nepārvērtēt.

"Nav būtiski, cik augsta bija "Celtics" uzstādītā latiņa Porziņģim, ir grūti iedomāties, ka viņš to varētu nebūt pārspējis. Viņš reizē ir uzlabojis gan uzbrukuma plašumu, gan arī piešķīris tam dažādību, spējot izkārtot metienus pats sev. Aizsardzībā, viņš ir biedējošs soda laukuma aizsargs, kā arī viņa pienesums ir jūtams cīņā par atlēkušajām bumbām," raksta Baklijs, piebilstot, ka latvietis izskatās kā "Celtics" trūkstošā puzles sastāvdaļa.

Porziņģis četros regulārās sezonas mačos "Celtics" kreklā vidēji izcēlies ar 18,8 punktiem, 7,3 bumbām zem groziem, 1,5 bloķētiem metieniem, 0,8 pārķertām bumbām un 1,5 rezultatīvu piespēli. Līdz šim latvieša precizitāte bijusi lieliska - 55,8% no spēles, 90% no soda metiena atzīmes, kā arī 45% no tālmetienu līnijas.