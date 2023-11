Ar plašu svētku programmu Rīgā tiks atzīmēts valsts svētku mēnesis

Pēc svinīgā pasākuma iedzīvotāji aicināti doties uz Esplanādi, kur interaktīvajā video instalācijā varēs izveidot savu unikālo svētku saktu, kas stilizēti veidota no Latvijas reģionu tautas tērpu rakstu ornamentiem. Esplanādē svētku noskaņu radīs DJ Japānis.

Svētku vakarā gar pilsētas kanālu posmā no Latvijas Nacionālās operas līdz Brīvības laukumam un pie Bastejkalna Rīgas iedzīvotājus priecēs dzīvās uguns objekti "Gaismas upe". Savukārt Arkādijas parkā tiks izvietots "Gaismas dārzs", kas ietvers uguns un gaismas instalācijas svētku noskaņās.

Sākot no 6.novembra līdz pat 19.novembrim patriotiskā mēneša ietvaros galvaspilsētā notiks dažādi valsts svētkiem veltīti pasākumi, kurus apmeklēt aicināts ir ikviens interesents. 6.novembrī pie Latvijas Kara muzeja norisināsies Brīvības cīnītāju piemiņas ugunskura iedegšana un Militārās tehnikas izstāde.

No 7.novembra līdz 19.novembrim norisināsies patriotisma nedēļa muzejā "Rīgas Jūgendstila centrs", kā arī no 11.novembra uz Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Mazā ģilde" fasādes būs vērojama digitāla izstāde "Bērni zīmē Latviju", kurā būs izvietoti Rīgas skolu un mākslas studiju bērnu un jauniešu darbi, kuros viņi ir attēlojuši Rīgu un Latviju. Tāpat "Mazās ģildes" Facebook un Youtube kontos no 11. līdz 19.novembrim būs skatāma dokumentālā filma "Apcirkņi".