Slokas ielā skriešanas čempionāta vajadzībām ieklāto pagaidu asfaltu, iespējams, varētu arī atstāt

Viņš norādīja, ka asfalts tika likts pa posmiem, nelielos laukumos. Iespējams, vietām, kur asfalts būs ieklāts par augstu, to nāksies nofrēzēt.

Līdz ar to pašlaik neesot skaidrs, vai pagaidu asfalta ieklāšana būs radījusi papildu izmaksas projekta īstenošanā un cik lielas tās būs.

Tādēļ Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV) uzdeva Rīgas izpilddirektoram sniegt paskaidrojumu par to, kad kļuva zināms, ka būs nepieciešams šāds pagaidu risinājums un kad par to tika pieņemts lēmums, cik tas ir izmaksājis un kurš to apmaksā.