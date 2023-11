Nākamvasar Tartu Dziesmu svētku estrādē uzstāsies britu mūziķis Stings

Šis ir mākslinieka pasaules koncertturnejas turpinājums. Koncerti notikuši ASV, Eiropā, Āzijā, Apvienotajos Arābu Emirātos un Austrālijā. Koncerts ir daļa no Eiropas kultūras galvaspilsētas "Tartu 2024" programmas.

Stings koncerts "My Songs" ir hitu demonstrācija, kas aptver viņa karjeru gan kā grupas "The Police" dalībniekam, gan kā solo māksliniekam. Pēc sešu vakaru koncertu sērijas prestižajā Londonas "Palladium", "The Times" koncertprogrammu novērtēja kā "meistarklasi", kritiķiem atzīmējot, ka Stings joprojām ir nenoliedzami prasmīgs izpildītājs ar apzeltītu katalogu".