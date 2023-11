Izziņots "Trīs Zvaigžņu balvas 2023" ceremonijas datums. Tautas balsojums sākas jau šomēnes

Uzvarētājs minētajās desmit nominācijās tiks noteikts, tāpat kā pagājušajā gadā, ņemot vērā trīs komponentes - tautas balsojumu, kas veidos 50% no kopējā balsojuma, akreditēto sporta žurnālistu balsojumu, kas veidos 25% no kopējā balsojuma, un 15 sportistu, kuri nebūs nominēti nevienā no nominācijām un ir LOK, LPK un LSFP valžu izvirzīti, balsojums, kas veidos atlikušos 25% no kopējā balsojuma.