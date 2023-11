Lielai daļa viesmīlības nozares uzņēmumu šo gadu noslēgs ar zaudējumiem, uzsver asociācija

"Principā sniegto pakalpojumu cenas klientu maksātspējas dēļ nav bijis iespējams celt pietiekami augstu, lai varētu iecenot tajās visas pieaugošās izmaksas, līdz ar to daļu izmaksu pieauguma uzņēmējiem ir nācies segt uz sava rēķina," skaidroja Kalniņš.

"Svarīga ir arī valsts tēla veidošana un investīcijas mārketinga pasākumos Latvijas atpazīstamības veicināšanai," uzsvēra Kalniņš, piebilstot, ka, palūkojoties uz to, kāds ir budžets tieši tūrisma jomā no valsts budžeta līdzekļiem citās valstīs, nākas secināt, ka Latvijā tas ir viens no mazākajiem starp Baltijas valstīm, kas lielā mērā arī norāda uz likumsakarību, ka Latvijā ārvalstu tūristu ir mazāk nekā kaimiņvalstīs.