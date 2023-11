Saeima 9. novembrī galīgajā lasījumā skatīs likumprojektu pakotni par partnerības institūta ieviešanu

Deputāts Andrejs Judins (JV) uzsvēra, ka no juridiskās tehnikas viedokļa nav korekti mēģināt uzskaitīt visu to, kas jēdziens nav, vai ko tas nedod, bet vienlaikus, viņš saprotot, ka kolēģis šādi vēlas norādīt uz riskiem. To apstiprināja arī pats Grasbergs, skaidrojot, ka ar šādu punktu vēlas "novilkt sarkanās līnijas" un "iedot likumam garu, ne tikai burtu". Viņaprāt, ir pamatotas bažas, ka jēdziens partnerība var ar laiku tikt tuvināts jēdzienam laulība.