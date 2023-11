Krimināllieta par Līvaja Amareina piekaušanu Daugavpilī nonākusi tiesā. Pirms tam varmāka vēlējies atvainoties

Par šo noziedzīgo nodarījumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.

Līvajs Amareins par to, ka lieta nodota tiesai, uzzināja 7. novembrī. "Saprotu, ka ir liels spiediens no mediju un sabiedrības puses, bet tomēr gribētos pašam vispirms saņemt oficiālo lēmumu, nevis šokā lasīt to ziņu internetā," saka Līvajs. Oficiālu ziņu no Valsts policijas viņš vēl nav saņēmis.

"Protams, esmu pateicīgs, ka lieta aizgājusi tālāk. Cenšos arī nezaudēt cerību par taisnīgu tiesas lēmumu, un gribētos lai manas cerības attaisnotos. Tā kā ne pirmo reizi kaut kādus lēmumus uzzinu no preses ātrāk, nekā no policijas, gribas pajokot, ka par tiesas datumu arī laikam uzzināšu no medijiem, nevis saņemšu vēstuli no Valsts policijas..."

Nesen Līvajs ar vīru aicināti uz Valsts policiju konfrontēt varmāku. Līvajs konfrontācijā piedalījās attālināti, jo atrodas Nīderlandē, kur apmeklē PTSS (pēctraumatiskā stresa traucējumi) terapijas kursu un meklē jaunu darbu.