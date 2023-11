"Cauri iziet visas pasaules sāpes." Aktrise Lelde Dreimane emocionāli par tēva zaudējumu

Aktrise neslēpj – sākotnēji viņu nomocīja domas, ka tēva nāvē varbūt ir viņas vaina, arī māsai un mammai bija tādas pašas domas. "Es ļoti ātri sapratu, ka neviena no mums pie tā nav vainīga. Viss, ko mēs varam darīt, ir turpināt dzīvot, es turpinu darīt to, ko tētis vienmēr gribēja lai es daru – spēlēt volejbolu, jo tētis spēlēja volejbolu, būt saticīgām ar māsu un mammu, turpināt dzīvot."

Leldei ir īpašs stāsts par to, kā viņa atvadījās no tēta: "Es atceros, ka es naktī guļu – gulta bija pie loga – un atveru acis un pie loga ir tētis. Viņš ir no zelta, burtiski spīd. Es uz viņu skatos, man šķita divas sekundes, un tad viņš pamazām no manis attālinās un sašķīst neskaitāmās gaismiņās un izkaisījās visapkārt.