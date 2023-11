Bēga no policijas pa ietvēm un pretējo braukšanas joslu. Nepilngadīgs motocikla šoferis Jelgavā pārkāpj likumu 17 reizes

Šī gada 4. novembrī, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Reaģēšanas nodaļas amatpersonas Jelgavā veica satiksmes uzraudzību. Plkst 20.11 policistu uzmanību piesaistīja kāds motocikla vadītājs, kurš brauca pa Lielo ielu, virzienā no Cukura uz Pasta ielas pusi. Transportlīdzekļa vadītājs izrādīja neikdienišķas braukšanas manieres, kas izpaudās kā agresīva motocikla vadīšana, kopējās ceļu satiksmes dalībnieku plūsmas traucēšana, kā arī pārējo ceļu satiksmes dalībnieku ignorēšana vairākkārt nepamatoti mainot braukšanas joslas un vairāku sastrēgumā stāvošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā braukšanas virziena joslu.

Valsts policijas amatpersonas, to pamanot, aicināja vadītāju apturēt transportlīdzekli, tostarp vairākkārtīgi to norādot, izmantojot skaļruni, bet šī prasība tika ignorēta un jaunietis turpināja bēgšanu, izvairoties no policijas, kas tam sekoja.