FOTO ⟩ Piepildītā "Splendid Palace" pirmizrādi piedzīvo drāma par atkarībām "Elpot zem ūdens"

Spēlfilma "Elpot zem ūdens" ir mūsdienīgs stāsts par narkomānu Raiti, kurš ir iestrēdzis atkarības ritenī un nespēj tikt no tā ārā. Raitis ir nozadzis narkotiku saini un cenšas to pārdot, riskējot ar visu, tostarp līdzcilvēkiem. Vienlaikus viņš cenšas izveidot attiecības ar oficianti Janu, kuru saticis atbalsta grupā, un viņas desmitgadīgo meitu. Balansējot starp pretrunīgajiem dzīvesveidiem, narkomānija ved Raiti dziļāk negodībā, neuzticībā un dzīves nevadāmībā. Sociālā drāma atspoguļo ne vien narkomānijas tumšo pusi, kurā neviens nevēlas nonākt, bet arī atkarīgos, kuri spējuši to pārvarēt.