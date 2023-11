ANO Starptautiskajā tiesā pirmo reizi institūcijas vēsturē netiek ievēlēts Krievijas pārstāvis

Pēc ANO Drošības padomes balsojuma Starptautiskajā tiesā tika ievēlēti Bogdans Auresku no Rumānijas, Sāra Hulla Klīvlenda no ASV, Huans Robledo no Meksikas, Hilarija Čārlzvorta no Austrālijas un Dire Tladi no Dienvidāfrikas. Šie kandidāti saņēma vajadzīgo balsu skaitu arī ANO Ģenerālajā asamblejā.