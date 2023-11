Lāčplēša dienas pasākumu ceļvedis

Vidzemē

Valmierā šodien plkst.17.30 laukumā pie Valmieras Kultūras centra notiks Rēzeknes novada vokālās studijas "Skonai" koncerts, savukārt Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā būs svētbrīdis pirms lāpu gājiena. Plkst.18 notiks lāpu gājiens no Valmieras Kultūras centra uz pilsētas Centra kapiem, kur notiks piemiņas brīdis.

Ogres novada pilsētās un pagastos šodien norisināsies dažādi pasākumi , godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu. Ogrē plkst.16.45 sāksies pulcēšanās pie Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā, lai plkst.17 Lāčplēša dienas lāpu gājiena dalībnieki dotos no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas krastā uz Brāļu kapiem. Plkst.17.15 svinīgais brīdis pie Latvijas monumentālā karoga.

Limbažos no plkst.16 iedzīvotāji aicināti iedegt sveces māju logos. Jau no plkst.17.30 visi interesenti aicināti stāties lāpu gājienam pie Jūras ielas kapiem, lai plkst.18 no Jūras ielas kapiem dotos uz Baznīcas dārzu, pa ceļam apstājoties, noliekot ziedus un atdodot godu pirmajam Latvijas armijas virspavēlniekam Dāvidam Sīmansonam un Latvijas himnas autoram Baumaņu Kārlim.