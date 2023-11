Lomažam 15 punkti zaudējumā Turcijas čempionāta spēlē. Timmam pieci punkti

Timma spēlēja 32 minūtes un 47 sekundes, kuru laikā grozā meta vienu no diviem divu punktu metieniem un vienu no sešiem tālmetieniem. Viņa kontā arī desmit bumbas zem groziem, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta piespēle un trīs piezīmes, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +1 un efektivitātes koeficientu 11.

Mājinieku rindās Deivids Makormaks izcēlās ar 16 punktiem un 11 bumbām zem groziem, kamēr viesus no zaudējuma neglāba Bugrahana Tuncera 13 gūtie punkti.

Lomažs 36,5 minūtēs laukumā realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā arī pa vienai atlēkušajai bumbai, rezultatīvai piespēlei, pārtvertai piespēlei un kļūdai, divas piezīmes, kā arī +/- rādītājs -18 un efektivitātes koeficients deviņi.