Valkas bijušā mēra Kraukļa lieta - angārs "degradētā" pļavā par miljonu

Viena no pašvaldības pretenzijām – būvkompānija "Lagron" ir ielikusi četrus projektam neatbilstošus vārtus. Tiem ir pārāk maza siltumnoturība, tāpēc līdz to nomaiņai ēku nevarēs nodot ekspluatācijā. Tā kā būvnieks mainīt vārtus atteicās, visticamāk, to vismaz sākotnēji nāksies darīt Valkas novada domei, samaksājot par to vēl aptuveni 20 tūkstošus eiro.