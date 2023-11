Vai vilki ir jāmedī, lai tiem saglabātos bailes no cilvēka?

Par to, ka tas nebūt nav unikāls gadījums, liecina arī Saldus novadā, netālu no Sesiles dzīvojošas ģimenes pieredze 2022.gada augustā. Staigājot pa īpašumu, aptuveni 100 metrus no mājas pamanīts “jokains suns”, kas tupējis pie nopļautā siena gubas. Ģimene atradusies tikai pārdesmit metrus no dzīvnieka, pirms tas aizmucis. Tāpēc labi nopētījuši. Nākamajā dienā, kopā ar diviem maziem bērniem apmeklējot Rīgas Zoodārza filiāli „Cīruļi”, ģimene pamanīja, ka vilku voljērā atrodas tieši tādi paši “suņi”. Kopš tā laika satumstot paši ārā vairs nedodas, kā arī kaķus naktī tur telpās.