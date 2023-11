Noraida AS pieprasījumu par Kariņa premjera laika speciālo avioreisu tēriņiem

Viens no pieprasījuma iesniedzējiem, Saeimas deputāts Edvards Smiltēns (AS) uzsvēra, ka izpildvaras pārstāvji neesot snieguši atbildes uz vairākiem AS pieprasījumā minētajiem jautājumiem - par pasažieru skaitu katrā reisā, kuri ir bijuši pasažieri, kāds ir bijis ekonomiskais pamatojums, kādi ir precīzie galamērķi, un citiem jautājumiem.