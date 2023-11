18. novembrī sabiedriskais transports un autostāvvietas Rīgā būs bez maksas

Satiksmi parādes un gājiena laikā regulēs un slēgs Valsts policija. Maršrutos, kas šķērso gājiena trasi, iespējamas novirzes no plānotā kustības grafika.

Vakarā, plkst.18 notiks Lāpu gājiens pa maršrutu no K. Ulmaņa pieminekļa Raiņa bulvārī, pa Raiņa bulvāri, K. Barona ielu, Aspazijas bulvāri, Z. A. Meierovica bulvāri, K. Valdemāra ielu, Raiņa bulvāri. Aptuvenais gājiena ilgums būs viena stunda.

Svētku laikā izmaiņas paredzētas arī klientu apkalpošanas centros. Pirmssvētku dienā, 17.novembrī, klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst.8 līdz 15, Rīgas atbalsta centra Ukrainas civiliedzīvotājiem darba laiks būs no plkst.9 līdz 15. Pārējo klientu apkalpošanas centru darba laiks būs no plkst.9 līdz 18.