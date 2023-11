"Sajutos kā filmā, kur rauj ārā no rokām mantu!" Rotaļu virtuvītes Latvijā izpērk trīs minūšu laikā

Ceturtdien, 16. novembrī, agri no rīta visā Latvijā valdīja rotaļu virtuvīšu stress un panika, kā to raksturo sociālo tīklu lietotāji. Ar kuponu "Lidl" veikalos bija iespējams iegādāties rotaļu virtuvīti ar 75 procentu atlaidi – tā vismaz bija solīts reklāmā. Kā runā, virtuvītes visā Latvijā tika izpirktas trīs minūšu laikā. Vecākiem, kas no rīta stāvēja rindā pie veikala, ir ko teikt. Ko par to saka pats "Lidl"?