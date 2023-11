Rīgā valsts svētkos centrālais pasākums notiks pie Brīvības pieminekļa

No plkst.18 līdz 19.45 no Kārļa Ulmaņa pieminekļa notiks lāpu gājiens. Lāpu gājiens noritēs no Kārļa Ulmaņa piemineklis pa Raiņa bulvāri, Krišjāņa Barona ielu, Aspazijas bulvāri, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu atpakaļ līdz Ulmaņa piemineklim.