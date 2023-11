ŅEM VĒRĀ ⟩ Nākamnedēļ nakts stundās slēgs satiksmi Lāčplēša ielas posmā

Saistībā ar ceļu satiksmes tehnisko līdzekļu uzstādīšanu no 21. novembra līdz 26. novembrim no plkst. 22 līdz 6 būvdarbu veikšanai tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lāčplēša ielas posmā no Satekles ielas līdz Kalupes ielai, aģentūru LETA informēja Rīgas domē.