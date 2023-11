Šonedēļ šovu "X Faktors" pametīs vēl divi dalībnieki

Šova otrās tiešraides muzikālā tēma būs "vecās labās dziesmas", tāpēc skatītāji varēs dzirdēt tādas pasaulē un Latvijā iemīļotas melodijas kā Šenijas Tveinas "Still the one", Sindijas Lauperes dziesmu "True colors", būs arī dziesma no Šēras, Selīnas Dionas un P. Diddy repertuāra. Bet no Latvijas zelta fonda šajā vakarā dzirdēsim tādas dziesmas kā "Dūdieviņš", "Pērkons skrien debesīs", "Pieklauvē" un Imanta Kalniņa "Buramdziesmiņu".