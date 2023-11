Interneta lietotāji jūsmo par latvietes pagatavoto medus kūku

"Mana sieva šo uztaisīja. Viņa ir no Eiropas," Kellijs Hurds sākotnēji vēstīja pie attēla.

Pēc tam vīrietis precizēja, ka viņa sieva ir no Latvijas un attēla redzamā kūka taisīta no biskvīta, nevis pankūkām, kā daudzi spekulēja komentāros.

Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook".

Pāris dienu laikā uz vīrieša ievietotajiem attēliem pozitīvi reaģējuši vairāk nekā 500 cilvēku, bet komentāros bango diskusijas par to, kas tad īsti attēlā ir redzams.

Liela daļa cilvēku lūdza precizēt, no kuras no visām Eiropas valstīm tieši ir konditore, jo pirmajā attēla paraksta versijā bija norādīts tikai tik vien, ka sieva ir no Eiropas.