VIDEO ⟩ Igaunijas latviešiem kavējas pensiju izmaksa. Viņi vaino valsts iestādes

Inguna ir latviete, kura jau daudzus gadus dzīvo Valgas pusē, bet lielāko daļu dzīves pavadījusi Latvijā, strādājot medicīnas nozarē. Viņa pirms septiņiem gadiem pirmo reizi ieguvusi invaliditātes statusu un 2023. gada sepembrī vērsusies Igaunijas iestādēs, lai atjaunotu to.

"Tagad grupas maiņa ir, un no 2021. gada Igaunija pieņēma tādu likumu, ka cilvēki, kas ienākuši no citām valstīm dzīvot, viņi pieprasa no tām valstīm pensijas lai maksā invaliditātes. Citas valstis maksā normāli, Latvijai parasti ir aizķeršanās pusgadu un ilgāk," stāsta Inguna.