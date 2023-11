"Vienkārši sanāca strīdēšanās." Pacienta sieva komentē uzbrukumu ārstei

Desmitos no rīta vīrieša dzīvības uzturēšanas iekārtas neizslēdza. Notika vairākas stundas ilga tikšanās starp pusēm, iesaistoties juristiem un slimnīcas vadībai.

Latvijas Televīzija: Ārsti arī saka, ka jūs esat piekāvusi kādu dežūrārsti?

Pacienta sieva Natālija Masaļska-Koritova: Nu... tur bija vienkārši, ka viņa gribēja parādīt man aktu. Pēc tam viņa to noņēma. Es gribēju apskatīt to aktu, pēc kāda viņi pieņēma to lēmumu, kur ir rezultāti. Uzbruka uz mani, un tā sanāca, kā ir.

Latvijas Televīzija: Kas sanāca? Jūs sitāt?

Masaļska-Koritova: Nē. Vienkārši sanāca strīdēšanās. Esmu sieva, esmu slimnīcā, esmu pie vīra. Jā, es no ārstiem prasu to jautājumu un gribu viņas atbildes. Viss!