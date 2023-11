BEZ SPRIEDZES ⟩ "Es ar to piedzimu, dzīvoju un nomiršu." Viktorija par dzīvi ar autismu un bipolārajiem traucējumiem

Laika gaitā Viktorija ir sapratusi, ka no autisma diagnozes tuvākajā laikā netiks vaļā – ar to ir jāsadzīvo. Viņai to ir veiksmīgi izdevies pieņemt kā pilnvērtīgu daļu no sevis.

"Autisms nav diagnoze, ko var izārstēt vai no kuras izaugt. Es ar to piedzimu, dzīvoju un nomiršu. Jāpieņem tas fakts, ka piedzimu kā autiste un nevaru neko ar to darīt, atliek tikai ar to sadzīvot un domāt, kā uzlabot savu dzīvi. Nedrīkst no tā atteikties, jo tā ir daļa no manis."