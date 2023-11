Iedzīvotāji visā Latvijā var veikt bezmaksas testus aknu veselības, C hepatīta un HIV pārbaudei

Ekrānuzņēmums no video

Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācija (LIHHASA) aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju "Eiropas testēšanas nedēļas" ietvaros no 20. novembra līdz 27. novembrim nodot testu uz C hepatītu un HIV infekciju. Bez maksas un anonīmi pārbaudīties uz C hepatītu un HIV infekciju iespējams HIV profilakses punktos visā Latvijā.