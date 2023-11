Pirmo reizi vēsturē Latvijas restorāns iegūst "Michelin" zvaigzni. Zināmi rezultāti

"Michelin Guide" restorānu ceļvedī no Latvijas iekļauti 22 restorāni: "Pavāru māja", "Tauro", "Zoltners", "MO" Liepāja, "3 chefs", "White house", "36.līnija", "John", "COD", "Le Dome", "Chef`s Corner", "Barents cocktail and seafood bar", "Barents", "Aqua Luna", "Entresol", "Ferma", "Neiburgs", "Tails", "H.E Vanadziņš", "Akustika", "Kest", "Riviera".