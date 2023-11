Ārste un četru bērnu mamma par vecāku perfekcionismu un augsto latiņu materiālām lietām

"Ir pāri, kuriem ir, teiksim, viens bērniņš, un kuri pasaka - mums pietiek, mēs esam noguruši! Un, manuprāt, viena lieta, kas man ļoti nepatīk, un es jau sen domāju, ka man par to vajadzētu kaut kur uzrakstīt, ir perfekcionisms. Tā ir ļoti slikta īpašība. Perfekcionisms, manuprāt, nestrādā. Ja tu uzliec to latiņu tik ļoti augstu, tad tev nebūs vairāk par vienu bērnu. Es gribētu lauzt šo kaitinošo mītu par to, ka daudzbērnu ģimenes Latvijā ir visas tādas, kuras interesē tikai pāroties un kuras nāk no sociāli slikta slāņa un vēlas saņemt bērnu pabalstus. Tā nav!"