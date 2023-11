Šorīt sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) no Berģiem līdz Tūjas krustojumam, Vidzemes šosejas (A2) no Rīgas līdz Vangažiem un no Raunas pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) no Valmieras līdz Valkai, Rīgas apvedceļa (A4) Baltezers - Saulkalne visa maršruta garumā, Daugavpils šosejas (A6) no Saulkalnes līdz Skrīveriem.

Īpaši jāuzmanās arī uz autoceļa P80 no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam un autoceļa P27 no Smiltenes līdz Gulbenei un autoceļš P36 Gulbene - Upetnieki, kā arī autoceļa P30 no Bērzkroga līdz Vecpiebalgai, autoceļa P98 no Tukuma līdz Jelgavai, autoceļa P93 no Jelgavas līdz Iecavai, autoceļa P108 no Vārmes līdz Saldum un autoceļa P137 no Krogsila līdz Ģūģiem.