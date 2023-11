FOTO un VIDEO ⟩ Latvijai pietuvojies ar Krieviju saistīts kuģis, kas iesaistīts Igaunijas gāzesvada pārraušanā

Trešdien, 22. novembrī, Latvijai tuvojies Honkongā reģistrētais kravas kuģis "Newnew Polar Bear". Šis kuģis ir saistīts ar incidentu 8. oktobrī, kad tika bojāts Igauniju un Somiju savienojošais gāzesvads "Balticconnector". Somijas Centrālā kriminālpolicija oktobrī paziņoja, ka no jūras gultnes ir pacelts enkurs, kas acīmredzot sabojājis "Balticconnector". Enkurs varētu būt no Honkongā reģistrētā kuģa "Newnew Polar Bear". Apkopojām pieejamo informāciju par kuģi, to, cik tālu tas ir aizvirzījies, un vietām, kur atrodas Latvijas sakaru kabeļi.