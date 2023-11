Valsts asinsdonoru centrs aicina jauniešus kļūt par supervaroņiem un ziedot asinis

"Cilvēks ir sociāla būtne, un mēs esam atkarīgi viens no otra - no rīcības vai bezdarbības. Tāpēc - ja tev ir iespēja palīdzēt, tad tas vienkārši ir jādara! Mēs esam cilvēki, un ziedot asinis ir cilvēcīgi," pamatojot savu dalību akcijā, uzsver viens no kampaņas vēstnešiem, kulinārijas blogeris Pipars.