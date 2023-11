Putina tuvs līdzgaitnieks nelikumīgi adoptējis nolaupītu divus gadus vecu ukraiņu meiteni

Divgadīgā Margarita no Ukrainas tika deportēta neilgi pēc kara sākuma, 2022. gadā. Dokumenti liecina, ka viņas identitāte Krievijā mainīta. Mironovs situāciju nav komentējis.

Margarita bija viena no 48 bērniem, kuri tika nolaupīti no Hersonas Reģionālā bērnunama neilgi pēc tam, kad Krievijas okupantu spēki pārņēma kontroli pilsētā. Viņa bija visjaunākā no namā mītošajiem bērniem, kuri regulāri saņēma veselības aprūpi.