Noklausies! ⟩ Šī gada "Dod pieci!" himnu radījusi grupa "Sudden Lights" un Gustavo

Statistika ir skaudra – Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 10 tūkstoši bērnu un jauniešu jeb vidēji viens bērns no katras klases, kurš meklē patvērumu uz ielas, klaiņo, neapmeklē skolu, lieto apreibinošas vielas vai ir soļa attālumā līdz nozieguma izdarīšanai. Par to esam atbildīgi mēs, pieaugušie, uzsver šī gada labdarības maratona "Dod pieci!" rīkotāji.

"Adata un diegs" ir kā simbols vēlmei sašūt to, kas saplēsts – vai nu tas ir ielāps uz saplēstām biksēm vai sašūta brūce pēc kautiņa. Tikpat labi tas var būt ielāps mūsu attiecībām vai mentālajai veselībai. Dziesmas vēstījums sanācis gana universāls – mums katram vismaz reizi dzīvē ir šķitis, ka esam lieki, taču jaunības trakumā šīs sajūtas un cilvēcīgi izmisīgā vēlme pēc piederības kaut kam var vest arī neceļos. Par to arī dziesma – par sajūtām, ko reizēm šķiet neiespējami salabot. Mums ar grupu šīs dziesmas ieraksts bija ārkārtīgi īpašs, jo mums bija tas gods vienā studijā strādāt ar Latvijas mūzikas leģendu Gustavo. Viņa pants dziesmai iedeva devu reālisma un iedvesmas," norāda viens no "Dod pieci!" himnas autoriem, grupas "Sudden Lights" solists Andrejs Reinis Zitmanis.